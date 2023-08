Secondo colpaccio in poche ore per l'Heraclea

Dopo Vito Falconieri in attacco, l'Heraclea del tandem Casillo-Devitto mette a segno un altro colpaccio di mercato in poche ore. Dal Bitonto, in Serie D, arriva il promettente centrocampista Gerardo Spinelli, classe 2003, cerignolano cresciuto nel settore giovanile del Perugia e che con l'Audace Cerignola ha vinto il girone H di Serie D nel 2021/2022 mettendo a referto cinque presenze (che si sommano alle 6 della stagione precedente). Nella passata stagione, il mediano di cui si dice un gran bene, ha giocato con più continuità totalizzando 17 presenze in casacca bitontina, sempre nel girone H di Serie D. Un ulteriore volto nuovo che certifica l'ambizione del club di Candela di essere solo di passaggio in Promozione (campana) e provare immediatamente il salto di qualità in Eccellenza.