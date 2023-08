Due conferme e due nuovi arrivi per l'Heraclea

Due conferme e due volti nuovi per l'Heraclea che, innanzitutto, sistema la porta con il rinnovo del classe 2001 Luca Verlingieri che farà da secondo al portiere-goleador Rocco Tucci. In più, dalle giovanili del Foggia, è stato preso il "baby" classe 2008 Mario Gravina. In difesa ecco Giuseppe Pipoli, classe 2005, nella passata stagione alla Nuova Daunia in Promozione Puglia girone A con cui ha totalizzato sette presenze nella seconda parte di stagione iniziata nelle giovanili del Cerignola. Per lui esperienze anche nel Monopoli e nel Foggia, sempre nel settore giovanile. Infine, in attacco, confermato Matteo Gramazio, classe 1998, autore di due gol con la squadra di Candela nell'ultimo vittorioso torneo di Prima Categoria.

Prosegue intanto la preparazione precampionato dei candelesi che, nelle prime due uscite stagionali, hanno battuto per 2-0 il Venosa (reti di Mascia e Carella) e pareggiato con il Lavello per 1-1 (vantaggio di Ceglia e pari lucano dell'ex Real Siti Cristofaro Morra).