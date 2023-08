Altri due colpi di mercato per l'Herclea che ufficializza l'arrivo di Davide Di Foggia tra i pali, classe 1999 e cresciuto proprio nel settore giovanile del Foggia. In attacco arriva Yassin Mstafi, tredici gol nella passata stagione con la casacca della Pro Gorizia in Eccellenza friulana. Classe 2002, è cresciuto nella Manzanese e ha fatto parte del Lumignacco in Serie D.