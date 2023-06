Ottava conferma per l'Heraclea

Ottava conferma in casa Heraclea. La società candelese sta via via rinnovando la fiducia ai protagonisti dell'approdo al campionato di Promozione. Oggi tocca a Gianfranco Ceglia, attaccante classe 1995, otto gol con gli amaranto nell'ultimo torneo di Prima Categoria. La sua conferma arriva a poche ore di distanza da quella dell'inossidabile D'Innocenzo che, assieme a bomber Compierchio, andrà a costituire il tridente di base attorno a cui innestare, magari, qualche elemento di categoria.