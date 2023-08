Un attaccante spagnolo per l'Heraclea

Anche l'Heraclea piazza il colpo straniero e lo fa in attacco. Ufficializzato Adrian Jesus Socorro Mendez, classe 1998, proveniente dal Villarrubia in Spagna. Cresciuto nel Las Palmas, in carriera ha giocato con Pena Sport (35 presenze e otto gol), Tudelano (27 presenze e tre gol), Getafe B e San Fernando (26 presenze e tre gol), sempre nei campionati iberici. Con la casacca del Pena Sport ha realizzato anche un gol in Coppa del Re nel 2017 contro il Mirandes.