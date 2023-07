Altre due conferme per il Foggia Incedit

Simone Ambrosino e Davide Egidio vestiranno ancora la casacca del Foggia Incedit nel prossimo campionato. Il primo, centrocampista classe 2003, ha fatto il suo esordio nella passata stagione mettendo a segno due gol in 10 apparizioni in Eccellenza Puglia girone A. Il suo percorso di crescita è iniziato nel Foggia ed è poi proseguito con Cerignola e Cosmano Sport. Il secondo, attaccante classe 2004, ha messo a segno tre gol in 11 apparizioni nell'ultimo girone A di Eccellenza pugliese. Cresciuto nella Juventus San Michele, è poi passato all'Orta Nova prima di approdare alla corte di mister La Salandra nella passata stagione.