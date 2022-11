Lucera beffato nel finale

Torna a casa a mani vuote il Lucera, che a Bisceglie lascia tre punti e tantissima rabbia per ciò che poteva essere e non è stato. Un match fisico, un tempo a testa che alla fine premia i padroni di casa, che nell’ultimo secondo di gioco trovano in modo fortuito il gol della vittoria, lasciando tanto amaro in bocca ai ragazzi di mister Palmieri. Primo tempo non all’altezza per il Lucera, che fatica ad adattarsi al campo di gioco ed ad un avversario fisico ed esperto. La gara si sblocca al 16’ con l’incomprensione tra Di Michele e Gallo, che regala il vantaggio al Don Uva. Il gol subito condiziona psicologicamente i ragazzi, così i padroni di casa cercano di affondare il colpo con Dimonte, che prima di testa e poi di piede chiama in causa Di Michele, che salva il risultato. Break Lucera alla mezz’ora con Di Canio, servito da Grasso: conclusione al volo della mezzala neutralizzata dal portiere. Ma Al 40’ è ancora Di Michele a respingere benissimo un gran tiro dal limite. È un altro Lucera nella ripresa: prima Mengoni ci prova sotto porta, tiro deviato in angolo e dopo poco Di Canio serve Grasso, colpo di testa bello ma debole. La propulsione dei biancocelesti porta alla conquista del rigore (fallo di mano in area), realizzato da Mengoni che pareggia i conti al 9’. I leoni ruggiscono, Di Canio si inventa un colpo di tacco deviato in angolo e poi Prudente ha la palla giusta ma il portiere respinge. Il Lucera è a trazione anteriore nonostante la stanchezza del match di Coppa si faccia sentire, Frazzano prova in torsione trovando però attento il portiere di casa. La gara si avvia verso il pareggio, c’è anche tempo per l’esordio di Ramunno (2005) ma la beffa clamorosa arriva al 95', con un’azione casuale, in mischia, che regala a D’Addato il gol da tre punti.

DON UVA BISCEGLIE - R.Troilo, La Notte, Amoruso; Sallustio, Murolo, D. Troilo (34’pt D’Addato); A. Conte (29’st Campanale), Di Leo, Dimonte, Porcelli (30’st Uva), Preziosa. In panchiba: Sibio, Leuci, Garbetta, Pignatelli, Patruno, Mennuni. Allenatore: Michele Gesuito

LUCERA - Di Michele, Bonabitacola (1’st Albanese), Manna; Gallo (48’st Mazzacano), Colonna, Lo Vasto; Di Canio, Conte (24’st Frazzano), Grasso (32’st Ramunno), Prudente, Mengoni (17’st Venuti). In panchina: Sperling, Bianco, Carrozza, Salvatore. Allenatore: Costanzo Palmieri

Arbitro: Andrea Gioia di Brindisi (assistenti Colapinto-Sifo)

RETI - 16’pt Preziosa (D), 9’st rig. Mengoni (L), 50’st D’Addato (D)

Ammoniti: A. Conte, Murolo, Porcelli, Amoruso (D); Colonna, Grasso, Frazzano (L)

Note: Cielo sereno, terreno in sintetico. Spettatori 100 circa. Angoli 3-6. Recupero: 2’pt, 5’st.