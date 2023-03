Real San Giovanni vince il derby contro la Nuova Daunia

Russo, Bruno e Grifa gli autori dei tre gol grazie ai quali il Real San Giovanni di mister Pollino ottiene la vittoria nel derby contro la Nuova Daunia di mister Lannunziata che sigla il gol della bandiera col solito Caggianelli. Una vittoria importante, quella ottenuta al "Massa" dai garganici sia per il morale, dato il prestigio di un successo in un derby, sia, in parte, per la classifica. Perché il distacco dal fanalino di coda Rutiglianese, sconfitta a Spinazzola, aumenta e passa a +8, sia perché il Bitritto Norba (a quota 23) che non è andato oltre il pari a reti inviolate contro l'Acquaviva, si avvicina. Unica nota stonata di giornata la vittoria del Capurso contro il Lucera che permette ai baresi di passare a quota 19 punti, tanti quanti la squadra di San Giovanni Rotondo.

La Nuova Daunia, invece, vede aumentare la distanza rispetto alla zona play-off che ora dista 6 punti con il Levante Azzurro che ha battuto la Virtus San Ferdinando.