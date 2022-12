Lucera di misura nel derby con la Nuova Daunia. Real San Giovanni travolto a San Ferdinando

Il Lucera è inarrestabile e fa suo il derby di alta quota contro la Nuova Daunia. Al Comunale basta una punizione indirizzata all'incrocio del pali di Pozzozengaro all'88' per appropriarsi dell'intera posta in palio. Foggiani in 10 dal 63' per l'espulsione di Vallario (doppia ammonizione). Male il Real San Giovanni che a San Ferdinando di Puglia ne prende cinque. Bomber Pugliese mattatore di giornata con un poker servito ai garganici. A segno anche Di Francesco. La squadra della città di San Pio resta nei bassifondi della classifica.