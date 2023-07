Anche un esperto portiere dalla Nuova Daunia alla Cosmano Sport

Anche Giovanni Stango farà parte del nuovo progetto Cosmano Sport che ha raccolto l'eredità della Nuova Daunia. Il portiere ex Foggia classe 1984, ha difeso la porta della terza squadta del capoluogo dauno per cinque stagioni, sia pur non consecutive. Nelle ultime due, ha collezionato 43 presenze tra Prima Categoria e Promozione. In carriera ha giocato anche con Pro Vasto, Cassino, Tivoli, Hatria, Terracina, Vultur Rionero, Atessa, Gioventù Dauna, Real Siti, Sporting Ordona, Ascoli Satriano e Troia.

Sempre dalla Nuova Daunia arriva anche il preparatore dei portieri che sarà Flavio Miglietta.