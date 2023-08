Un altro ex Nuova Daunia per la Cosmano Sport

Anche Gianmarco Simone, difensore classe 1999, farà parte della Cosmano Sport Foggia per la prossima stagione e anche nel suo caso si tratta di un semplice transito dalla "fu" Nuova Daunia. Nell'ultima stagione in Promozione Puglia girone A, 18 presenze per lui. Che si sommano alle 14 e due reti messe a segno delle due stagioni precedenti, sempre con la Nuova Daunia. In carriera ha vestito le casacche di Real Siti, Sporting Ordona, Orta Nova, Manfredonia e Lucera.

Il club foggiano, nei giorni scorsi, ha anche ufficializzato Giuseppe Lacasella come allenatore in seconda della prima squadra per la prossima stagione. Tecnico federale, è in possesso del patentino da allenatore Uefa B, C e D. Lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di vice nella Primavera del Foggia. Dal 2018 al 2022 ha lavorato nell'Under 15 del Cerignola e vanta anche un'esperienza con la Soccer Academy.