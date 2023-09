Tris di volti nuovi per la Cosmano Sport

La Cosmano Sport Foggia ha ufficializzato tre attaccanti. Il primo è Pasquale Carella, classe 2002, cresciuto nel Foggia ed ex Troia e Lucera (nella passata stagione ha giocato in Promozione sarda). Il secondo è Leonardo De Palma, classe 2005, proveniente dalla Juniores del Manfredonia. Il terzo è Luigi Stufano, cresciuto nel Cerignola e nelle ultime due stagioni al Real Siti con cui, in Eccellenza Puglia girone A, ha collazionato complessivamente 13 presenze e tre gol.