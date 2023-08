Tre nuovi arrivi per la Cosmano Sport

La Cosmano Sport è in dirittura d'arrivo per quel che concerne il completamento dell'organico in vista dell'imminente inizio di stagione in Promozione Puglia girone A. Tre i volti nuovi ufficializzati nelle ultime ore. A centrocampo c'è Emanuele Di Francesco, proveniente direttamente dal settore giovanile. In difesa arriva Simone Caggiano, classe 1998, nella passata stagione in Eccellenza Puglia girone A con la casacca del Foggia Incedit con cui ha collezionato quindici presenze. Cresciuto nel Foggia e nel San Severo, ha poi giocato nello Sporting Ordona prima di mettere assieme 56 presenze in quattro stagioni di fila nell'Incedit. In attacco, infine, altro ex Nuova Daunia (sono undici in totale transitati alla Cosmano) quale Benvenuto Bonuomo, classe 1990, 14 presense e tre gol nella passata stagione in Promozione Puglia girone A che si sommano alle tredici in 22 presenze nella stagione precedente in Prima Categoria. Cresciuto nella Gioventù Calcio Foggia, in carriera ha giocato con Foggia Incedit, Imperial Foggia, Atletico Orta Nova, Atletico Foggia, Marvin Foggia, Herdonia e Sant'Agata di Puglia.

Nei due allenamenti congiunti finora sostenuti dalla terza squadra di Foggia, sconfitta di misura per 1-0 contro il Manfredonia e pesante passivo contro l'Audace Cerignola (17-0).