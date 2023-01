Lucera, Coppa Italia addio. Ma con onore

Termina al "Fasciano" l’imbattibilità del Lucera, che perde una gara dopo mesi abbandonando il sogno di Coppa Italia di categoria ad appannaggio del cinico Spinazzola, che approda in semifinale. Un Lucera bello, mai domo che però paga caro un paio di disattenzioni difensive, nonostante la buona prestazione collettiva. Dopo 7’ Pozzozengaro scodella in mezzo, torsione di Grasso respinta dal portiere sui piedi di Mawa, che defilato prova a segnare ma la palla va a lato. La risposta dei padroni di casa arriva al 12’ con Magnifico, che in seconda battuta cerca il diagonale, che termina a lato. Al 24’ Forenza dentro l’area ha la palla giusta ma colpisce male e spreca. Per il Lucera è Pozzozengaro a prendere per mano i suoi: al 28’ slalom e filtrante per Mawa fermato però dalla bandierina. Lo Spinazzola la sblocca alla mezz’ora: Dentamaro a botta sicura da dentro l’area, miracolo di Di Michele che respinge la sfera sulla quale si avventa Ariani, messo giù da Botticelli: rigore e gol, realizzato da Ladogana. I leoni però sono in partita e reagiscono, giocando a calcio ed andando vicino al pareggio con Pozzozengaro, che al 35’ stoppa e tira ma di poco a lato. I biancocelesti, con pazienza, provano a sfondare il muro avversario creando un paio di palle-gol prima con Pozzozengaro (punizione deviata in angolo) e poi con Mawa, imbucato da Gallo, che salta il portiere ma il tiro viene deviato. Ma il break dello Spinazzola è letale: al 16’ Ladogana serve Ariani, che punta Di Michele in uscita e va giù, atterrato in area. Secondo rigore di giornata e doppietta per Ladogana, che spiazza Di Michele. Il doppio svantaggio destabilizza il Lucera, che rischia il tracollo al 22’ quando un disimpegno errato della difesa favorisce Forenza, che conclude di poco alto. Ma nel DNA lucerino c’è la praticità, il gioco palla a terra senza mai buttare la sfera. Così dopo tanta costruzione, al primo dei 5’ di recupero Costantino (dentro per Mawa) si procura il terzo penalty di giornata (fallo di mano di Colangione): David Pozzozengaro dal dischetto insacca e attiva il forcing finale dei suoi compagni, che però non riescono nell’impresa. All'andata, a Lucera, era finita uno pari con vantaggio degli ospiti di Dentamaro e pareggio dei "leoni" con Grasso.

NUOVA SPINAZZOLA - Lagreca, Zingaro, Destino; Dentamaro (37’st Liso), Colangione, Campanale; Magnifico, Forenza, Marolla (30’st Sisalli), Ladogana, Ariani. In panchina: Manzi, Calamita, Silvestri, Prasti, Nesta, Cinelli, De Marinis. Allenatore: Giuseppe Scaringella

LUCERA - Di Michele, Venuti (26’st Manna), Cocinelli; Gallo (34’st Bonabitacola), Botticelli, Colonna; Pozzozengaro, Ventura, Grasso (26’st Clemente), Prudente, Mawa (43’st Costantino). In panchina: Leccese, Conte, Croce, Lo Vasto, Albanese. Allenatore: Mattia Puzio

Arbitro: Giuseppe Pellecchia di Bari (assistenti Nasca-Boccuzzi)

RETI - 32’pt rig. e 16’st rig. Ladogana (S), 46’st rig. Pozzozengaro (L)

Ammoniti: Botticelli (L); Zingaro (S)

Note: Giornata piovosa, terreno in sintetico. Spettatori 100 circa. Angoli 2-5. Recupero: 0’pt, 5’st.