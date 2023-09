Inizia la stagione ufficiale del Lucera. Domani derby di Coppa ad Apricena

Domani alle 15:30 inizierà ufficialmente la stagione 2023/2024 del Lucera. E comincerà, come ovvio in Eccellenza e Promozione, con la Coppa Italia di categoria che, al primo turno, prevede sempre derby tra squadre della stessa provincia. Sarà il Madrepietra Stadium, quindi, ad ospitare l'albiceleste di mister Costanzo Palmieri che si troverà di fronte i blaugrana dello Sporting Apricena, galvanizzati dal recente ripescaggio in Promozione e che quindi saranno avversari dei lucerini anche nel girone A del campionato che prenderà il via domenica 10 settembre.

"C’è tanta voglia di giocare una partita vera, da tre punti, anche perché ci alleniamo da oltre un mese e i ragazzi desiderano dimostrare il proprio valore. I derby sono sempre belli per cui sarà un piacere domani giocare ad Apricena in un ambiente tranquillo. La rivalità deve sempre essere legata all’agonismo sul rettangolo di gioco e non andare mai oltre. Al di là del risultato, sarà sicuramente una bellissima festa da godere in serenità. Personalmente sarà anche una occasione per ritrovare amici che hanno di me un buon ricordo in un ambiente dove ho lavorato in passato", dichiara l'allenatore del Lucera a poche ore dal calcio d'inizio del derby di Apricena.

Nella lista dei convocati del Lucera tutti disponibili tranne gli attaccanti Media, convocato in Nazionale e Iddi, così come il secondo portiere Corcelli. Convocati gli Under 19 Sabetta, portiere classe 2007; Leccese, difensore classe 2006 e Guascito, attaccante classe 2006.