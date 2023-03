Il Real San Giovanni perde uno scontro diretto in chiave salvezza

Serie C Girone C

Peccato. Il Real San Giovanni perde uno scrontro diretto in chiave salvezza in casa del Capurso. A segno Michele Armenise e Manolo Carella per i padroni di casa, Melchionda per i garganici. La squadra di mister Pollino viene così scavalcata dai baresi che passano a quota 16 punti, uno in più del Real che diventa penultimo e sente sul collo il fiato della Rinascita Rutiglianese, a undici punti, oggi vittoriosa per 1-0 contro l'Atletico Acquaviva. La zona franca, attualmente occupata dal Bitritto Norba, è a quota 19.