Tonfo Lucera a Capurso

Sconfitta inattesa ed immeritata per i biancocelesti di Palmieri, che al Comunale di Capurso cedono il passo ai granata, mantenendo comunque la terza posizione in classifica. Lucera sprecone nella prima parte di gioco, dove crea tantissimo ma non concretizza pagando poi nella ripresa alcune indecisioni difensive ed un leggero appannamento, anche comprensibile dopo una stagione col piede sull’acceleratore. Il primo tempo si gioca a una porta, quella del Capurso. Dopo 2’ subito palla-gol per i leoni: Cocinelli dentro per Prudente, che da posizione invitante sceglie il piede sbagliato. Al 4’ è Di Canio a pescare Mawa, il tiro dell’ugandese sfiora il palo mentre al 6’ Pozzozengaro illumina per Di Canio, che ha tutto il tempo per piazzarla ma la calcia addosso al portiere. Al 21’ azione corale da sinistra a destra, da Cocinelli a Manna, gran tiro deviato dal portiere ed al 25’ è proprio il terzino lucerino a servire Pozzozengaro, che in spaccata non segna per un soffio. Il Capurso si affaccia per la prima volta dalle parti di Di Michele al 37’ con una punizione velenosa, sulla quale non arriva per poco Catalano; dopo pochi secondi però ancora palla gol, l’ennesima, per i leoni con Di Canio che sfiora l’incrocio servito da Gallo. Nella ripresa pronti, via e il Capurso la sblocca dopo 30 secondi: lancio lungo dalla difesa, palla dentro per Parise che va via alla difesa e infila Di Michele in uscita. Il gol subito svilisce il Lucera, che dopo 10’ subisce il raddoppio: palla persa in mediana, indecisione tra Colonna e Di Michele in uscita, ne approfitta ancora Parise che con un pallonetto beffa tutti. La risposta biancoceleste al 13’ con Pozzozengaro, gran tiro respinto da Leuci ed al 20’ con la palla dentro di Gallo per Mawa, che spreca. Due giocate che portano al gol del Lucera: azione personale di Di Canio, dal fondo palla dentro per Grasso che aggancia e insacca. Il Lucera ci crede ed alla mezz’ora ristabilisce la parità: da sinistra Di Canio, azione confusa al limite decisa dal sinistro chirurgico di Pozzozengaro. La gioia dura pochi secondi perché da una palla inattiva (fallo laterale) arriva il nuovo vantaggio del Capurso con Cava, tutto solo in area. Il nuovo svantaggio abbatte mentalmente i biancocelesti che nel finale subiscono anche il quarto gol, sempre dagli sviluppi di una palla inattiva (angolo), dove il terzino Carella approfitta di una indecisione difensiva e segna.

?.?.???????: Leuci, Mat. Carella, Ferro; De Florio (47’st Piarulli), Catalano, Faye; Casamassima (34’pt Pagliuca), Manolo Carella (32’st Cava), Parise (24’st Toure), G. Armenise, M. Armenise. In panchina: Addante, Sarishvili, De Gioia, Virgilio, Lacitignola. Allenatore: Domenico Casamassima

?????? ??????: Di Michele, Manna, Cocinelli (43’st Curci); Gallo, Botticelli, Colonna; Pozzozengaro, Ventura, Mawa (23’st Frazzano), Prudente (11’st Grasso), Di Canio. In panchina: Leccese, Lo Vasto, Tanese, Croce, Costantino, Adbulwahid. Allenatore: Costanzo Palmieri

???????: Carlo Antico di Brindisi (Personè-Colì)

?????????: 1’st e 10’st Parise (C), 26’st Grasso (L), 31’st Pozzozengaro (L), 32’st Cava (C), 42’st Carella (C)

????????: Leuci (C)

????: Giornata soleggiata, terreno in sintetico. Spettatori 150 circa. Angoli 2-3. Recupero: 2’pt, 5’st.