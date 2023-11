Il Lucera cade a Capurso e perde la vetta della classifica

Il Lucera cade a Capurso con il più classico dei risultati e si fa scavalcare in vetta alla classifica proprio dai baresi che adesso conducono a quota 30 punti, due in più dei lucerini che vengono anche raggiunti dal Soccer Trani. Seconda sconfitta in campionato, dunque, per la squadra di mister Costanzo Palmieri che, tuttavia, non ha affatto demeritato, soprattutto nel primo tempo dove ha più volte sfiorato il vantaggio. Il Lucera si presenta in campo con Mascolo confermato tra i pali, Mininno in luogo di Manna nel ruolo di terzino destro e, di conseguenza, Iddi a fare la mezzala destra. La gara, tuttavia, sembra inizialmente sonnacchiosa con molta imprecisione da entrambe le parti. Al 14’ primo sussulto del Capurso con Armenise che prova il tiro a giro dal vertice sinistro dell’area, Mascolo blocca. Dopo 20 minuti, però, sale in cattedra il Lucera: al 21’ ci prova Pozzozengaro dalla distanza ma Pellegrini blocca. Al 23’ ci prova capitan Ricciardi con un gran tiro dalla distanza ma Pellegrini vola e devia sopra la traversa. Al 30’ Clemente pericoloso ma Pellegrini ci mette ancora una pezza deviando in corner. Al 40’ Mininno coglie la traversa, sempre dalla distanza. Al 44’ ancora “leoni” pericolosi dalla distanza con Ventura ma la sfera fa la barba al palo. La ripresa, tuttavia, si apre con una doccia fredda: il Capurso passa con Fieroni, nuovo capocannoniere del girone, dopo appena un minuto. Il raddoppio arriva poi con Donvito, abile a deviare in mischia alle spalle di Mascolo. Fieroni rischia anche il tris in rovesciata su frittata di Mascolo e Botticelli nel finale di gara, a testimonianza di una ripresa dove il Lucera non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso dalle parti di Pellegrini. Domenica prossima ultimo atto del girone di andata: al Comunale sarà di scena l’Atletico Acquaviva e il Lucera dovrà sfoderare una gran risposta per rimediare immediatamente al ko odierno.