Il Lucera gioca a memoria, parola di mister Palmieri. A Canosa altro poker

Altro giro altro poker per il Lucera che batte 4-1 il Canusium al “Mauro Lagrasta” di Canosa. Settima vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia di categoria, Oscar saldamente capocannoniere a quota 10 gol, 23 reti messe a segno in 6 gare di campionato e, per gradire, primo gol stagionale per Iddi. A fine gara mister Palmieri è quasi commosso: “Il Lucera gioca a memoria e tutto il merito va ai miei ragazzi che traducono in campo il lavoro della settimana fatto sempre con grande spirito di sacrificio”.

Onore delle armi, almeno per quanto visto nel primo tempo, ai canosini che hanno comunque praticato un buon calcio pressando in più di una circostanza i lucerini e risultando sempre pericolosi e mai banali dalla trequarti in poi.

Eppure è il Lucera nei primi cinque minuti a far venire i brividi ai canosini in un paio di circostanze ma l’estremo difensore di casa, l’esperto Amoruso, fa subito capire che sarà arduo bucarlo. All’11’ passa il Canusium con Liso tutto libero di colpire di testa e trafiggere Carella sfruttando al meglio un corner. I “leoni” non si demoralizzano e reagiscono con Mawa al 13’ che penetra in area da sinistra e scarica ma Amoruso si oppone. Al 16’ il Lucera pareggia: azione di contropiede, palla a Pozzozengaro sulla destra che, come suo solito, si accentra e tira la sfera che carambola su un difensore del Canusium e finisce alle spalle di Amoruso. Al 22’ potrebbe arrivare il raddoppio: rinvio lungo di Carella, Balletta aggancia, entra in area e serve l’accorrente Pozzozengaro il cui tiro, però, si infrange sul palo. Al 32’ il Canusium si rivede ancora con Liso che ci prova dalla distanza, sfera di poco a lato. Passa un minuto e capitan Ricciardi imbecca Pozzozengaro con un filtrante, il “folletto di Stornara” si accentra da destra e ci prova chiamando Amoruso alla risposta con i piedi. Un minuto dopo ancora Pozzozengaro a provarci su cross di Manna ma il suo piatto viene bloccato dal guardiapali locale. A fine tempo doppia occasione per il Lucera: Oscar penetra in area da sinistra e chiama alla respinta sul primo palo Amoruso, palla che finisce tra i piedi di Mininno che va a colpo sicuro ma ancora una volta c’è Amoruso a opporsi.

La ripresa si apre con il raddoppio del Lucera al sesto: cross di Clemente da sinistra e colpo di testa vincente di Balletta. Il Canusium resta poi in dieci per l’espulsione di Liso e la strada per l’albieleste si mette in discesa. C’è però il tempo per due sussulti canosini al 16’ con Asselti, che chiama Carella all’intervento con un insidioso cross basso, e al 27’ con Di Molfetta che conquista palla sulla destra e arriva davanti a Carella mandando, però, la sfera sull’esterno della rete. Al 30’ Oscar si insinua sfruttando una palla rubata dai suoi sulla trequarti ma trova Amoruso a opporsi in uscita. Al 34’ Oscar in gol: palla recuperata da Ventura a centrocampo, corsa verso l’area e servizio a sinistra per l’ugandese che fulmina Amoruso sul primo palo. Al 37’ ci sarebbe gloria anche per Innocent se solo il nazionale del Sud Sudan non la buttasse malamente fuori a tu per tu con Amoruso dopo che i suoi gli mettono sul piede un’altra sfera recuperata sulla linea mediana. Il Canusium resta poi in nove per l’espulsione di Lenoci e il Lucera ha il tempo per calare il poker con Iddi, al suo primo gol in campionato. L’azione parte del sempre propositivo Cocinelli a sinistra, passa per la sponda di Media e termina con l’ennesima progressione dell’esterno ugandese che fulmina Amoruso entrando in area da destra.

Il Lucera è adesso al secondo posto in classifica con 15 punti assieme al Don Uva e a tre lunghezze dalla vetta occupata saldamente dal Capurso.

CANUSIUM (3-5-2) – Amoruso, D.Valentino (54’ Patruno), Quacquarelli, Sparapano; Ricco (58’ F.Lenoci), Liso, Asselti, Lomuscio (76’ Amorese), Di Molfetta; P.Valentino (61’ D’Ambrosio), Del Latte (54’ Frezza). In panchina: Frisario, S.Lenoci, Grimaldi, Di Tommaso. Allenatore: Domenico Lomonte

LUCERA (4-3-3) – Carella, Manna, Botticelli, Colonna, Clemente (78’ Cocinelli); Mininno (83’ Rotoli), Ricciardi (89’ Costantino), Giu.Ventura; Pozzozengaro (61’ Innocent), Balletta (68’ Iddi), Mawa. In panchina: Piserchia, Croce, Lo Vasto, Gab.Ventura. Allenatore: Costanzo Palmieri

RETI – 11’ Liso (Ca); 16’ Pozzozengaro, 51’ Balletta, 78’ Oscar, 88’ Iddi (Lu)

NOTE – Angoli 4-2 per il Lucera. Ammoniti: P.Valentino (Ca); Pozzozengaro (Lu); Liso (Ca), Asselti (Ca), Lenoci (Ca), Patruno (Ca). Espulsi Liso e Lenoci (Ca).