Due conferme e due nuovi arrivi per lo Sporting Apricena

Inizia a prendere forma lo Sporting Apricena che, inevitabilmente, deve correre per allestire una rosa competitiva per il prossimo campionato di Promozione Puglia girone A. Per il "diesse" Pasquale Coccia, quindi, tanto il lavoro da fare nel giro di pochi giorni. I blugranata hanno ufficializzato il rinnovo dell'attaccante Michele Prota, classe 2002, cinque gol all'attivo nell'ultimo torneo di Prima Categoria e cresciuto nel Manfredonia con cui ha giocato dal 2019 al 2022 collezionando complessivamente 30 presenze e tre gol, tutte messe a segno nel 2021/2022 in Eccellenza. Assieme a lui confermato anche il centrocampista classe 2002 Francesco Ciuffreda, due gol nell'ultima stagione in casacca apricenese. I volti nuovi, invece, sono quelli dell'attaccante Michele Mastrogiacomo, classe 2003, cresciuto nel Manfredonia con cui ha esordito (quattro presenze) nel 2021/2022 e reduce dalla doppia esperienza nella passata stagione, sempre in Eccellenza, con l'Orta Nova prima (sette presenze) e la Cliternina con cui è andato a segno sette volte nel campionato di Promozione molisana. Infine, dal settore giovanile del Manfredonia, arriva il centrocampista classe 2004 Luca De Fabritiis.