Apricena: ecco due innesti stranieri ma urgono ulteriori rinforzi

Il 5-1 rimediato domenica al Madrepietra Stadium contro il Lucera in Coppa Italia è stato un campanello d'allarme senza attenuanti. E mister Paolo Acquaviva è stato chiaro: servono almeno cinque rinforzi per permettere al ripescato Sporting Apricena di poter disputare un campionato di Promozione Puglia girone A che si concluda con la salvezza, obiettivo stagionale della società blaugrana che solo poco prima di Ferragosto ha avuto la lieta novella del ripescaggio dalla Prima Categoria. Serve un portiere, anche in virtù della prestazione horror dell'under Caputo, la difesa traballa parecchio e mostra evidenti difficoltà in fase di disimpegno, in mezzo al campo servono due elementi abili a "fare legna" e soprattutto a innescare il tandem Mastrogiacomo-Prota, una coppia comunque niente male per la categoria.

Gran lavoro, quindi, per il "diesse" Pasquale Coccia che, in queste ore ha portato nella città del marmo il centrocampista Arnaud Aristide Ilboudo e il difensore Babacar Diop. Ilboudo, classe 2000, originario del Burkina Faso, balzò agli onori delle cronache per la sfortuna di essere rimasto bloccato dal lockdown prima di sostenere un provino con il Verona, dopo un percorso di vita rocambolesco e non privo di sofferenze. Di Babacar Diop, al momento, nessuna informazione ulteriore se non quella relativa al ruolo che ricopre in campo: difensore (la comunicazione della società apricenese è assai carente).

Nei giorni scorsi, invece, erano stati ufficializzati il centrocampista Roberto Salcuni, classe 1996 (ex Vastese, Casalnuovo Monterotaro e Ferrandina) e il ritorno del difensore Andrea Cesareo, classe 1996, quattro gol nel Maracanà San Severo nello scorso torneo di Seconda Categoria ed ex di Audace Cagnano, San Marco e San Severo ai tempi della Serie D. Assieme a loro c'è anche Andrea Di Cesare, difensore classe 2005, cresciuto nella Cosmano e nel Cerignola e, nella passata stagione, all'Orta Nova (due presenze) in Eccellenza Puglia girone A, dopo aver iniziato il campionato con la Bisaccese.

Tra i confermati della passata stagione, invece, ci sono gli attaccanti Abouali Hicham, classe 2005, cinque gol nello scorso campionato e reduce da un provino con il Crotone nelle scorse settimane, e Alessio Barone, classe 2002.

Si sta trattando Simone Di Canio, talentuoso trequartista classe 2003 in uscita da Lucera.