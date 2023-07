Lucera: ecco la nuova scommessa ugandese in attacco

Innocent Ronald Media è atterrato ieri a Roma. L'attaccante ugandese classe 2002 è stato accolto da una delegazione della società lucerina guidata dall'amministratore delegato Antonio Di Caterina. Ora si dovranno defininire gli ultimi dettagli burocratici e poi il club potrà finalmente ufficializzare il nuovo colpo straniero. La speranza è che ricalchi le orme dei connazionali Oscar Mawa e Iddi, gli ultimi due giovani ugandesi ad essere stati scoperti dal Lucera e che hanno intrapreso nuovi percorsi dopo aver fatto bene in casacca albiceleste. Mawa, su cui la Lucchese ha già puntato per il settore giovanile, proverà a giorni con l'Ascoli dopo aver provato anche con la Salernitana. Iddi è in procinto di accasarsi in Eccellenza calabrese.

Media proviene dall'Arua Hill, squadra con cui ha messo a segno nove gol nell'ultima stagione (che si sommano ad altre due segnate in quella precedente) che ha visto la compagine ugandese piazzarsi al quarto posto nel massimo campionato nazionale.