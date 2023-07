Seconda conferma nel Foggia Incedit

Secondo rinnovo in casa Foggia Incedit. Dopo quello del bomber Siclari, è la volta di Domenico Cortopasso, esterno destro di centrocampo classe 2001 che nello scorso torneo di Eccellenza Puglia girone A ha totalizzato 12 presenze. Per lui sarà la seconda stagione consecutiva con i "canarini" dopo le 24 presenze messe insieme nella vincente stagione in Promozione 2021/2022. Cresciuto nel San Severo, ha finora indossato in carriera le casacche di Vultur Rionero nel 2019/2020 e di Manfredonia e Real Siti nel 2020/2021.