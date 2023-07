Il Foggia Incedit riparte da bomber Siclari

Il Foggia Incedit vuole essere protagonista e vuole esserlo a prescindere dalla categoria. Che probabilmente sarà la Promozione, dato che le speranze di ripescaggio in Eccellenza sono minime. Smaltita ampiamente l'amarezza della retrocessione, i "canarini" si sono messi a lavoro per tornare ad essere vincenti. Il primo tassello su cui mister La Salandra potrà contare è un pezzo da novanta. Giuseppe Siclari, attaccante classe 1986, vestirà ancora la casacca dei foggiani dopo esservi approdato nel mercato di riparazione invernale dal San Severo. Cinque gol in undici partite con l'Incedit e altre due in otto presenze con i giallogranata nell'ultimo torneo di Eccellenza Puglia girone A.

L'attaccante siciliano muove i suoi primi passi nel Modica in C2 con cui sigla 7 gol in 25 presenze. La sua carriera continua nel Catanzaro (24 partite e 3 reti) per poi proseguire, sempre in C2, nell’Andria Bat, nel Noicattaro e nel Brindisi. Dalla fine del 2010 al gennaio del 2012, la punta veste la maglia dell’Aprila Racing Club trascinandola dalla Serie D alla C2 con ben 17 gol nel 2011/2012. Nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014 milira nel San Cesareo in Serie D (nella prima stagione 34 presenze e 16 gol, mentre nella seconda 32 apparizioni e 15 marcature). Nelle successive due stagioni vince un altro campionato di Serie D con la maglia della Lupi Castelli Romani (34 presenze e 22 gol in D mentre in C 12 partite giocate e 2 reti). Nel dicembre del 2015 approda a Taranto: in riva allo Ionio sigla 9 gol in 17 presenze. Nel 2016/2017 è la volta dell’avventura con la Nocerina in Serie D: con i molossi i gol sono 16. L’anno dopo a Potenza, in Serie D, 15 gol in 33 match disputati. Nel 2018/2019 la sua prima avventura in terra di Capitanata con l'Audace Cerignola con cui, però, mette insieme solo 10 presenze e una rete prima di trasferirsi a campionato in corso alla la Fidelis Andria che, assieme a Messina e Team Altamura nella stagione successiva, costituisce una delle tappe avare di soddisfazioni personali. Successivamente scende di categoria e va a giocare in Eccellenza siciliana. Dal 2020, infatti, milita nel Siracusa, nell'Atletico Catania e nella Sicula Leonzio prima di tornare in Puglia, a Canosa, sempre in Eccellenza, a dicembre 2021.

Intanto, nei giorni scorsi, il club del presidente Vito Raimo ha ufficializzato Francesco Scopece (ex Foggia e San Severo ma anche Qormi a Malta) quale nuovo preparatore dei portieri.