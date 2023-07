E sono sette: un altro ex Nuova Daunia alla Cosmano Sport

Gabriele Pipoli, centrocampista classe 1994, farà parte della Cosmano Sport per la prossima stagione di Promozione Puglia girone A. Si va ad aggiungere a Stango, Carità, Cagnazzo, Scopece, Vallario e Lo Muzio, tutti "transitati" dalla Nuova Daunia di cui la Cosmano raccoglie l'eredità. Arrivato nel corso del mercato invernale dal Pietramontecorvino in Eccellenza molisana (un gol all'attivo), ha collezionato otto presenze nella passata stagione con la terza squadra di Foggia. In carriera ha vestito le casacche di Sporting Daunia, Atletico Carapelle, Foggia Incedit, Herdonia, Sammarco, Manfredonia e Lucera.