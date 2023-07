Altri due nuovi arrivi per la Cosmano Sport

La Cosmano Sport ufficializza altri due volti nuovi. Il primo è in realtà l'ottavo "transito" dalla Nuova Daunia e risponde al nome di Alessio Cobuzzi, attaccante classe 2005 cresciuto proprio nella Cosmano e nel Foggia, sette presenze e un gol con la terza squadra di Foggia nello scorso torneo di Promozione Puglia girone A. Il secondo è quello di Antonio Palumbo, difensore classe 2002, nella passata stagione in Eccellenza Puglia girone A con in Foggia Incedit (due apparizioni per lui). Cresciuto nel Foggia e nel Cerignola, è poi passato nel 2021/2022 alla Di Benedetto Trinitapoli prima e al Manfredonia poi (sette presenze nella seconda parte di stagione in Eccellenza).