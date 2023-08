Due promossi dalla juniores per la Cosmano Sport

Due promozioni dalla juniores alla prima squadra per la Cosmano Sport che si appresta a disputare il campionato di Promozione Puglia girone A. Si tratta di due elementi conosciuti da mister Florio per averli allenati nella passata stagione. Il primo è il difensore classe 2003 Gaetano Di Giovanni, il secondo è il centrocampista del 2003 Christian Giannini, cresciuto tra Atletico Foggia, Foggia Calcio, Campobasso e Lavello e che, nella passata stagione, ha già esordito in Promozione collezionando tre presenze con la maglia del Lucera prima di passare proprio alla Cosmano Sport nel corso del mercato di riparazione.