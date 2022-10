Lucera corsaro a Bitritto

Vince e convince il Lucera di mister Palmieri, che espugna Bitritto e prosegue nel suo percorso stabilito ad inizio stagione. Una vittoria importante, la seconda in trasferta, arrivata grazie a due eurogol griffati Pozzozengaro e Frazzano. L’approccio dei "leoni" non è dei migliori, il caldo fuori stagione e l’assetto degli avversari “blocca” i biancocelesti almeno per i primi 20’ caratterizzati da un buon Bitritto, che prova a creare qualche occasione ma senza mai impensierire: la più nitida al 26’ con Ferro, bravo Di Michele in uscita a chiudergli lo specchio, tiro a lato. I biancocelesti cominciano a salire in cattedra dalla mezz’ora in poi, creando occasioni importanti con Lopez e Pozzozengaro, che al 34’ colpisce in pieno la traversa (palla sfiorata del portiere) lanciando dei chiari segnali di arrembaggio. E la ripresa si apre subito col predominio territoriale del Lucera, che dopo una punizione insidiosa di Di Canio passa in vantaggio: da sinistra, Pozzozengaro controlla e lascia partire un siluro che si insacca all’incrocio dei pali. Terzo gol in campionato per il 22enne esterno di Stornara. La gara è in pieno controllo ma al 10’ in un’azione innocua, il Bitritto pareggia a sorpresa: cross innocuo da sinistra, Croce ci mette la gamba e spiazza involontariamente Di Michele. Gol che carica ancor di più il Lucera, aumenta il ritmo e l’intensità dei ragazzi di mister Palmieri che attinge dalla panchina e rivoluziona il tridente offensivo: dentro Salvatore e Frazzano, lucerino classe 2004 che la risolve con un eurogol: spalle alla porta, controlla la sfera, si gira e di sinistro la mette all’incrocio, sul palo più lontano. La vittoria è in cassaforte, in pieno recupero (dei quattro concessi dal direttore di gara) c’è tempo per la gran botta dalla distanza di Mengoni, palla che rasenta la traversa.

BITRITTO NORBA - Darmiento, Tricarico, Gagliardi; Tanzella, Gio. Daddabbo, Foggetti (24’st De Florio); Cfarku (8’st Eramo), Correnti, Ferro (27’st Gia. Daddabbo), Somma (35’st Bellomo), Sifanno. In panchina: Cipriani, Caterino, Traversa, Danisi, Tissi. Allenatore: Nicola Catalano

LUCERA - Di Michele; Venuti (24’st Bonabitacola), Colonna, Croce, Lo Vasto (1’st Grasso); Manna, Gallo, Mengoni; Pozzozengaro (31’st Salvatore), Di Canio, Lopez (12’st Frazzano). In panchina: Sperling, Albanese, Mazzacano, Bianco, Palombino. Allenatore: Costanzo Palmieri

Arbitro - Mauro Portoso di Molfetta (assistenti Alfieri-Persone)



RETI - 4’st Pozzozengaro (Lu), 10’st aut. Croce (BN), 43’st Frazzano (Lu)

Ammoniti: Tanzella, Daddabbo (BN), Colonna (Lu)

Note - giornata primaverile, terreno in sintetico. Spettatori 100 circa. Angoli 1-3. Recupero: 1’pt, 4’st.