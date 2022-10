Pesanti rovesci per Nuova Daunia e Real San Giovanni

Brutte sconfitte per la Nuova Daunia e il Real San Giovanni. I foggiani perdono 3-0 in trasferta contro l'Atletico Acquaviva che regola i dauni con una doppietta di Genchi e una rete di Capozzo. Peggio per la squadra di San Giovanni Rotondo che perde 5-1 sul campo del Mola. La Virtus va a segno due volte con Chiumarulo e con Antonacci, Lopraino e Strippoli. Gol della bandiera garganica ad opera di Ritrovato. I rossoneri sono terzultimi con quattro punti assieme al Bitritto Norba, sconfitto in casa dal Lucera.

I neroverdi di mister Lannunziata, invece, restano a metà graduatoria con sette punti. In settimana, la Nuova Daunia aveva battuto il Lucera nel derby di Coppa Italia di categoria per 2-1 grazie ai gol di Cagnazzo e Lo Muzio e un rigore parato da Lo Mele. I lucerini erano passati in vantaggio dopo appena 60 secondi con Palombino.