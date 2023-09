Venerdì il Lucera si presenta alla città

Si terrà venerdì 8 settembre alle 20:30 in piazza Duomo a Lucera la presentazione della squadra e dello staff tecnico del Lucera Calcio per la stagione di Promozione Puglia girone A 2023/2024. All’incontro con gli organi di informazione, aperto ai tifosi e alla cittadinanza, prenderanno parte, tra gli altri, il Sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta; il socio di maggioranza del Lucera Calcio, Antonio Dell’Aquila; l’amministratore delegato Antonio Di Caterina; il responsabile dell’area scouting, Pietro Maiellaro; Vittorio Abbruzzese in rappresentanza del main sponsor Format, ente di formazione professionale.



La squadra albiceleste esordirà domenica alle 11 in trasferta sul campo della Vigor Trani.