Primo volto nuovo per il Lucera

Primo arrivo in casa Lucera. Dopo gli addii di De Rita, Balletta e Clemente che hanno raggiunto l'ex mister Di Flumeri a Pietramontecorvino, i biancocelesti ufficializzano il primo volto nuovo in vista del prossimo torneo di Promozione pugliese. Si tratta di Lorezo Di Michele, portiere classe 1997, nell'ultima stagione allo Sporting Apricena dove, però, non ha avuto modo di scendere in campo. Si tratta comunque di un elemento di categoria: cresciuto nel Foggia, ha esordito in Serie D tra i pali del San Severo nel 2015/2016 scendendo in campo 6 volte. Ha poi difeso la porta dello Sporting Ordona e del Real Siti in Promozione prima dell'ultima esperienza apricenese.