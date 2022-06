Primo colpo per il Pietramontecorvino

Primo colpo di mercato in entrata per il Pietramontecorvino. Dopo i rinnovi di capitan Vannella, D'Amore e Mammollino, arriva un volto nuovo in maglia rossonera. Una vecchia conoscenza di mister Fabrizio Di Flumeri dato che, nella passata stagione, ha giocato nel Lucera in Promozione. Si tratta del centrocampista classe 1991 Mauro De Rita, ultime tre stagione in "albiceleste". Nell'ultimo torneo ha masso a segno tre gol in 17 apparizioni. Il trequartista foggiano è cresciuto nel Manfredonia, con cui ha anche esordito in C2. e dove ha vissuto le sue migliori stagioni in Serie D. In carriera ha inoltre vestito le casacche di Morro d'Oro, Vigor Trani, Imperia, San Severo, Melfi, Molfetta e Nuova Daunia tra D, Eccellenza e Prima Categoria.