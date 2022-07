Primo colpo e terzo rinnovo per il Real Siti

Il Real Siti ha ingranato. Dopo le conferme di capitan Stango e Ciccone, arriva quella di Jammeh Bax, difensore classe 1999, 21 presenze e una rete nella passata stagione in Eccellenza con la squadra di Stornara. In carriera, dopo essere cresciuto nel Lucera, ha giocato con Biccari e Troia tra Promozione e Prima Categoria. Inoltre, i verdazzurri hanno ufficializzato anche il primo colpo di mercato. Dalle ceneri del Trinitapoli (Di Benedetto ha ceduto il titolo sportivo al Vigor Trani) arriva Francasco Barrasso, centrocampista classe 2000, 18 presenze e due gol nell'ultimo torneo di Eccellenza pugliese. Per lui anche 18 presenze in Serie D con il Cerignola nel 2020/2021, oltre che alle esperienze in Eccellenza con Barletta e Molfetta e in Promozione con Monteombraro, Giovinazzo, Norba Conversano e Bitritto Norba.