Prime quattro conferme per l'Orta Nova

Ottenuto il ripescaggio in Eccellenza, l'Orta Nova di mister Francesco Bonetti è chiamato a correre non solo sul campo di San Ferdinando dove è iniziata la preparqazione precampionato con 26 elementi da valutare, ma anche e soprattutto in sede di calciomercato per costruire una rosa all'altezza delle aspettative e per non incappare nei patemi dello scorso torneo, conclusosi con una clamorosa retrocessione ai play-out contro il San Marco.

I primi quattro pilastri da cui ripartire sono il portiere Capossele, il difensore Lamacchia e i centrocampisti Cormio e Ventura. Tommaso Capossele, classe 2000, sarà alla sua terza stagione con gli ortesi. Nella passata stagione ha difeso la porta dei biancazzurri in 16 occasioni subendo 28 gol, mentre in quella precedente sono state 13 le sue apparizioni. In carriera ha inoltre giocato con il Barletta, 22 presenze in quattro stagioni dal 2016 al 2020. Davide Lamacchia, classe 2000, sarà alla sua seconda stagione con gli ortesi. Nell'ultima ha giocato 21 incontri e segnato tre gol. Cresciuto col Trinitapoli prima e con il Cerignola poi, vanta già esperienze rilevanti in categoria con le casacche di Real Siti, Barletta e Molfetta. Anche per Davide Cormio, classe 1998, sarà la seconda stagione con gli ortesi. In quella passata ha giocato 22 partite e segnato due gol. In carriera ha inoltre giocato con Barletta, Corato, Terlizzi, Audace Barletta e Sporting Lavello. Infine, per Giuseppe Ventura, classe 2001, sarà la quarta stagione, sia pur non consecutiva, con i biancazzurri. Nell'ultimo torneo ha giocato 22 partite (alle quali aggiungere altre otto nella stagione 2019/2020). In carriera ha vestito anche le maglie del San Severo e dello Sporting Apricena.

A breve dovrebbero essere annunciati due centrocampisti, già con mister Bonetti nella passata stagione al San Severo. Si tratta di Luigi Feltre e Antongiulio Torraco. Assieme al loro dovrebbe arrivare anche il centrocampista ex Mola Pietro Camporeale, peraltro andato a segno nella prima uscita stagionale persa dall'Orta Nova, in amichevole, contro il Barletta per 6-1.