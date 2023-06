Ultimo ostacolo verso la Promozione per l'Atletico Torremaggiore

Ultimo ostacolo, novanta minuti, gara secca. L’Atletico Torremaggiore potrebbe tornare in Promozione (molisana) domenica prossima. Al “San Sabino” è infatti in programma il 18 giugno alle 16:30 la finalissima play-off tra i rossoblù, vittoriosi in casa ieri in semifinale contro il Sant’Angelo Limosano con il più classico dei risultati (a segno Avellino e Orsi), e lo Chaminade, vittorioso in casa di misura per 2-1 questo pomeriggio contro il Macchia Valfortore.

Una stagione decisamente positiva quella dei torremaggioresi guidati da mister Luigi Acquafresca che ha avuto il merito di saper ripartire con entusiasmo dopo l’amara retrocessione della passata stagione dalla Promozione alla Prima Categoria. Una retrocessione evitabile se solo il mister avesse avuto fin da inizio stagione una rosa in grado di competere, anziché essere costretto a una disperata rimonta nel finale di campionato, purtroppo non coronata dalla salvezza all'esito dei play-out.

Quest’anno la marcia è stata decisamente trionfale: secondo posto a 61 punti frutto di 19 vittorie e quattro pareggi. Sette le sconfitte subite per un totale di 63 gol fatti e 32 subiti (seconda miglior difesa del torneo). Meglio ha fatto solo la capolista Lokomotiv Riccia che ha vinto il girone B di Prima Categoria molisana con 72 punti e non conoscendo mai il segno X durante il proprio cammino (24 vittorie e 6 pareggi).