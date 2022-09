"Fuori la voce", ma niente foto dal campo: è polemica. "Per preservare il terreno di gioco"

In occasione della presentazione della squadra alla città e alla tifoseria che si svolgerà questa sera con ingresso libero a partire dalle 19.45 e inizio alle 20.30, l'Ordine dei giornalisti della Puglia, l'Assostampa Puglia e il gruppo regionale dell'Ussi (Unione stampa sportiva italiana) stigmatizzano la decisione del Calcio Foggia 1920 di vietare ai fotografi delle testate giornalistiche di accedere al campo dello stadio Pino Zaccheria.

In una nota di servizio inviata ai media, il club rossonero aveva fatto sapere che non sarebbe stato concesso l’accesso al campo ai fotografi e aggiunto che le foto dell’evento sarebbero state caricate live sui profili social della società 'Calcio Foggia 1920' mentre al termine della manifestazione il fotografo ufficiale del club avrebbe messo a disposizione di tutte le testate il materiale fotografico su apposito cloud.

All'Ordine dei giornalisti della Puglia, l'Assostampa Puglia e al gruppo regionale dell'Ussi, che a poche ore dal via della nuova stagione calcistica hanno invocato il ripristino di corrette relazioni tra il Calcio Foggia e i media chiedendo che venga rispettato il diritto di cronaca di tutti i giornalisti, operatori radio-tv e fotografi, "affinché tutta la stampa sia sempre messa nelle migliori condizioni per poter svolgere il suo lavoro di informazione e altresì venga tutelato il pluralismo dell'informazione" - si legge - il Calcio Foggia 1920, ha risposto di aver garantito, a tutti gli organi e operatori dell'informazione, l’accesso l'accesso allo stadio con l’unica limitazione relativa al terreno di giuoco, "al fine di preservare lo stesso anche in considerazione dell’evento-gara di domenica sera".

I giornalisti delle testate possono prendere parte all’evento occupando la tribuna stampa, mentre per gli operatori tv sarà possibile seguire l’evento effettuando riprese audio-video in cabina radio. La tribuna ovest Nocera sarà il settore aperto al pubblico. "Si accettano solo maglie e sciarpe rossonere. Fuori la voce" l'appello della società sui social.