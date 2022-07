Prende forma lo staff del Lucera

Il mercato langue ma lo staff del Lucera prende forma in vista della prossima stagione di Promozione pugliese. Dopo aver affidato la panchina a Costanzo Palmieri, il club svevo ha ufficializzato finora il solo Di Michele tra i pali. Non mancano, invece, le notizie sulla costruzione del nuovo organigramma. A Pietro Maiellaro è stato affidato il ruolo di direttore dell'area tecnica (in pratica si occuperà del mercato). Matteo Diurno guiderà l'under 19. Michele Serino sarà l'allenatore dell'under 15 regionale. Daniele Pacilli e Mattia Puzio lavoreranno a stretto contatto con mister Palmieri rispettivamente nel ruolo di preparatore atletico e preparatore dei portieri. Infine, Eligio Casiere passa dal ruolo di direttore sportivo a quello di responsabile amministrativo del settore giovanile.