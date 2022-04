Precedenti decisamente favorevoli al Foggia contro il Catanzaro

Sono 32 i precedenti tra Foggia e Catanzaro nel capoluogo dauno, un numero di sfide secondo solo a quelle disputate dai foggiani contro il Taranto. Il bilancio è decisamente deficitario per i catanzaresi che solo in tre circostanze sono riusciti a vincere in terra foggiana. I rossoneri hanno vinto in ben 20 occasioni e nove volte la disputa tra la due squadre è terminata in parità. Ben 47 i gol messi a segno dai dauni. La metà, 24, quelle realizzate dai giallorossi. L’ultima contesa allo Zaccheria, tuttavia, è stata vincente per i calabresi che, nella passata stagione, hanno violato lo Zaccheria con Di Massimo e Carlini. Le due squadre si sono storicamente affrontate in tutte le categorie dalla Serie A alla Serie C2. Lunedì sera, Zdenek Zeman affronterà per la terza volta in carriera i catanzaresi alla guida del Foggia. La prima volta, in C1, fu nella stagione 86/87: la partita terminò col risultato “a occhiali”. In Serie B, nella stagione 89/90, i Satanelli si imposero di misura grazie al gol realizzato da Francesco Fonte.