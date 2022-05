Poule scudetto Serie D, il Cerignola ospita il Gelbison

Secondo round della poule scudetto per l’Audace Cerignola, reduce dalla scoppola di Giugliano e intenzionato a rifarsi al “Monterisi” domani alle 17 contro il Gelbison di Vallo della Lucania, fresco vincitore del girone I di Serie D. I lucani di mister Gianluca Esposito hanno chiuso la loro stagione con 78 punti, solo uno in più della Cavese arrivata seconda. I rossoblù hanno vinto 23 volte, pareggiato in nove circostanze e perso quattro gare per un totale di 63 gol fatti, miglior attacco del torneo, e 23 subiti, due in più della Cavese che è stata la miglior difesa del campionato. Fuori casa dieci vittorie, 6 pareggi e due sconfitte per 24 gol messi a segno e appena nove incassati. Cannoniere della squadra è l’attaccante Gagliardi con 15 gol. Seguono il centrocampista Uliano a sette; gli attaccanti Faella e Ortolini con 6; cinque per il centrocampista Graziani e l’attaccante Khoris; quattro per il difensore Gonzalez e l’attaccante Sparacello; tre per il centrocampista Fornito e l’attaccante Oggiano; uno a testa per il difensore Onda e per i centrocampisti Cardore e Conti.

Bilancio favorevole ai cerignolani nei precedenti casalinghi contro il Gelbison: due vittorie su due grazie al 3-0 del 18/19 con reti di Foggia, Lattanzio ed Esposito e il 2-1 della stagione 19/20 con reti di Rodriguez e Loiodice per i gialloblu e Mautone per i lucani.

Di seguito l’attuale rosa del Gelbison. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla trentacinquesima giornata.

GELBISON – Allenatore: Gianluca Esposito

PORTIERI

Bernardino D’Agostino (Confermato – 1993) (35/-23)

Federico Gesualdi (Confermato – 1997) (0/-0)

Danilo Petriccione (Proveniente dal Potenza – 2002) (0/-0 + 0/-0 nel Potenza)

DIFENSORI

Alessandro Barbetta (Proveniente dal Sassuolo – 2003) (33/0)

Giorgio Chinnici (Proveniente dalla Pianese – 2002) (24/0)

Roberto D’Angelo (Proveniente dal Catania – 2003) (11/0)

Davide Ferrante (Proveniente dal San Luca – 2001) (2/0 + 7/1 nel San Luca)

Flavio Ferrara (Proveniente dal Troina – 2002) (19/0)

Manuel Gonzalez (Proveniente dal Taranto – 1991) (24/4)

Antonio La Gamba (Proveniente dal Città Sant’Agata – 2000) (21/0)

Domenico Marchetti (Proveniente dall’Arezzo – 1990) (17/0 + 7/1 nell’Arezzo)

Arturo Onda (Confermato – 2001) (22/1)

CENTROCAMPISTI

Danilo Ambro (Proveniente dal Trapani – 1999) (23/0 + 3/0 nel Trapani)

Antonio Cardore (Proveniente dal Derthona – 1996) (17/1)

Andrea Conti (Proveniente dal Trastevere – 2000) (32/1)

Giovanni Di Fiore (Cresciuto nella società – 2003) (7/0)

Antonio Fois (Proveniente dal Lamezia – 2002) (19/0)

Giuseppe Fornito (Proveniente dal Giugliano – 1994) (15/3 + 8/1 nel Giugliano)

Vittorio Graziani (Confermato – 2001) (21/5)

Valerio Pinto (Proveniente dall’Avellino – 2003) (6/0)

Simone Pipolo (Confermato – 2000) (17/0)

Francesco Uliano (Confermato – 1989) (32/7)

ATTACCANTI

Alessio Faella (Proveniente dal Città Sant’Agata – 1997) (22/6 + 14/4 nel Città S.Agata)

Mattia Gagliardi (Confermato – 1993) (34/15)

Jonis Khoris (Proveniente dal Biancavilla – 1989) (18/5)

Fabio Oggiano (Proveniente dal Messina – 1987) (28/3)

Fabio Ortolini (Proveniente dall’Acireale – 1992) (20/6 + 14/4 nell’Acireale)

Claudio Sparacello (Proveniente dall’Arezzo – 1995) (20/4 + 10/3 nell’Arezzo)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Mattia Amorello (D) (Proveniente dal Palermo e poi ceduto al Trapani – 2002) (1/0)

Jacopo De Foglio (D) (Confermato e poi ceduto al Gladiator – 2000) (0/0)

Francesco Mautone (D) (Confermato e poi ceduto alla Palmese – 1985) (5/0)

Mattia Frulla (C) (Proveniente dal Notaresco e poi ceduto alla Sambenedettese – 1992) (11/0)

Massimino Mainenti (C) (Cresciuto nella società e poi ceduto al Calpazio – 2003) (1/0)

Gaston Corado (A) (Proveniente dal Taranto e poi ceduto al Rotonda – 1989) (9/1)

Claudio La Vardera (A) (Proveniente dall’Acireale e poi ceduto al Rotonda – 2002) (3/0)