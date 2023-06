Portiere e goleador: l'Heraclea conferma Rocco Tucci

Non si poteva che ripartire dal numero 1. Inteso come portiere ma anche come "unico" capace di parare e segnare allo stesso tempo. L'Heraclea conferma Rocco Tucci tra i pali, quattro gol messi a segno nell'ultimo torneo di Prima Categoria (due volte contro l'Orsara, e una volta contro Frigento e Vitulano) ed elemento di categoria superiore. A lui spetterà ancora difendere la porta candelese senza perdere il gusto di sorprendere qualche collega avversario trafiggendolo. Classe 1995, è cresiuto nel Maroso Candela con cui ha esordito in Seconda Categoria nel 2012/2013 collezionando 24 presenze. Ha poi indossato le casacche di Atletico Vieste, per complessive 80 presenze in tre stagioni in Eccellenza, Manfredonia (dieci presenze in Serie D nel 2015/2016), Molfetta e Barletta, sempre in Eccellenza. E' stato anche terzo portiere del Foggia di Giovanni Stroppa che vinse il campionato di Serie C edizione 2016/2017.