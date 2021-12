Il Torremaggiore conquista un punto fuori casa

Su un campo al limite della praticabilità, l'Atletico Torremaggiore pareggia uno a uno in casa della Polisportiva Juvenes. Tutto nel primo tempo: la terzultima della classe a 8 punti passa in vantaggio e poi Celeste mette le cose a posto per i torremaggioresi. Nella ripresa ospiti protesi alle ripartenze nel tentativo di vincere col portiere Antonello Coccia, nuovo arrivato ed ex San Severo, che si riscatta in più circostanze dopo l'errore costato il gol del vantaggio per i locali. Nel finale i rossoblu sfiorano la rete del 2-1 finale direttamente da calcio d'angolo con Zorretti ma il portiere della Polisportiva salva.