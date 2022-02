Il Foggia Incedit perde di misura contro la capolista

Peccato. Il Foggia Incedit perde in casa della capolista Polimnia per 2-1. Passano in vantaggio i locali di Polignano a Mare con Satalino. Nella ripresa è capitan Montemorra ad agguantare il momentaneo pareggio ma poi ci pensa Roncone a chiudere definitivamente i conti per la prima in classifica che vola a 48 punti, + 7 sui foggiani di mister Enrico La Salandra i quali, a loro volta, hanno un punto in più dell'Alberobello e due in meno della coppia Nuova Spinazzola-Bitritto Norba. Ma non bisogna disperare: l'aritmetica non ha certo consegnato ancora i verdetti finali e i "canarini" devono darsi da fare per centrare l'obiettivo promozione diretta in Eccellenza, magari senza passare attraverso le "forche caudine" dei play-off.