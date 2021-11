Poker del Real Siti contro il Trani. E domenica c'è il San Severo

Squadra in casa

Real Siti

Il Real Siti cala il poker a Stornara contro il Vigor Trani. Tutto facile, come nelle previsioni, per la squadra di mister Pino Lo Polito che va a segno con Alessio Romanazzo alla fine del primo tempo e poi dilaga nella ripresa con Leonardo Luzzi al 18’, Thomas Perchaud al 23’ e D’Ascoli nei minuti di recupero. Seconda vittoria stagionale per il Real Siti che inizia a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. Domenica prossima, però, derby impegnativo al “Ricciardelli” di San Severo contro i giallogranata di mister Francesco Bonetti, reduci da cinque vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia di categoria.