Playoff Serie C, sorteggiati i quarti di finale: il Foggia ritrova il Crotone

Sarà il Crotone l'avversario del Foggia ai quarti di finale dei playoff nazionali. È il verdetto del sorteggio appena avvenuto. I rossoneri sono stati accoppiati con una delle tre seconde classificate nella regular season teste di serie insieme alla Virtus Entella (migliore terza).

Andata in programma allo Zaccheria sabato 27 maggio, ritorno allo 'Scida' mercoledì 31 maggio. Il sorteggio, effettuato dal tecnico del Sassuolo Dionisi, alla presenza del presidente della Lega Pro Matteo Marani, ha visto anche gli accoppiamenti delle semifinali. Qualora il Foggia dovesse superare il turno affronterà la vincente tra il Pescara di Zeman e la Virtus Entella. L'altra semifinale vedrà invece affrontarsi le vincenti delle altre due sfide, Lecco-Pordenone e Vicenza-Cesena.

Dunque, ancora una volta il Foggia affronterà una squadra del proprio girone, il Crotone già affrontato dai rossoneri in tre occasioni (due in campionato e una in coppa Italia).