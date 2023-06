A Lecco solo chi ha il biglietto: il piano del prefetto per evitare assembramenti all'esterno dallo stadio

Sono giorni particolarmente intensi quelli che avvicinano alla sfida tra Lecco e Foggia, secondo e ultimo atto delle finali playoff. Una gara ad altissima tensione, non solo per la posta in palio, ma anche per le accese polemiche – che ancora non si sono placate – per la direzione di gara di Kevin Bonacina. Il tutto ha acceso un forte desiderio di rivalsa nel popolo rossonero.

Tanti tifosi, soprattutto quelli residenti al Nord, hanno già annunciato la mobilitazione per sostenere la squadra, anche fuori dallo stadio ‘Rigamonti-Ceppi’, alla luce dei pochi tagliandi messi a disposizione dei supporter foggiani. Come si ricorda, sono 500 i tagliandi messi a disposizione per i soli residenti nella provincia di Foggia nel settore ospiti, mentre per i foggiani residenti al Nord i biglietti sono acquistabili solo presso il punto vendita ‘Bar Doc di Iammarino Alessandro’ di Viale Kennedy Mercato Cep a Foggia (c’è tempo fino alle ore 19 di sabato).

A questa situazione già di per sé piuttosto singolare si è aggiunta una ulteriore beffa: nella giornata di ieri, il club lombardo ha annunciato il raggiungimento del sold-out, il tutto alla vigilia dell’avvio della fase 3, ovvero la vendita libera in programma dalla giornata di oggi fino a sabato. Lunedì 12 giugno la vendita dei tagliandi è stata destinata alla cosiddetta Fase 1, ovvero quella destinata agli abbonati. Martedì 13 e mercoledì 14, il Lecco ha dato la possibilità agli stessi abbonati che avevano appena esercitato il diritto di prelazione, di acquistare fino a un massimo di altri 3 biglietti ciascuno. Motivo per il quale, si è giunti prematuramente al sold-out prima ancora che scattasse la vendita libera. Un risultato che, tuttavia, ha scontentato anche alcuni tifosi di casa, a giudicare da certi commenti critici apparsi sulla pagina Facebook del club lecchese.

Contestualmente, è partito il piano sicurezza disposto dalla Prefettura di Lecco, volto a scongiurare che i tanti tifosi di entrambe le fazioni rimasti senza biglietti si assembrino all’esterno dello stadio. Proposito, peraltro, palesato dal gruppo Foggiani del nord attraverso i canali social. Nella giornata di ieri il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel corso della quale sono stati valutati tutti gli aspetti potenzialmente critici, compresi quelli legati alla viabilità, ai parcheggi e all'assistenza sanitaria. Al Comitato hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, il sindaco di Lecco, il presidente della Provincia, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Ferroviaria, Provinciale e locale, Areu 118, Linee Lecco. Oltre all’adozione, in sede di Gos, di alcune misure organizzative già note come la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Foggia per il solo settore ospiti, si rafforzerà sensibilmente l’attività di pre-filtraggio e quella cosiddetta di sicurezza “alle quali potranno accedere soltanto le persone munite di biglietto di ingresso allo stadio, saranno pertanto estese rispetto all'ordinario, con conseguenti restrizioni viabilistiche nelle aree limitrofe allo stadio, al fine di garantire lo svolgimento della partita in condizioni di sicurezza”.

Un particolare sforzo organizzativo sarà profuso nei controlli agli ingressi, anche al fine di evitare l'introduzione di bevande alcoliche e contenitori di vetro, la cui vendita sarà vietata. “È stato definito un dettagliato e trasversale piano di sicurezza, che sarà declinato operativamente dalla questura, con misure modulari in relazione alle esigenze che si profileranno, a presidio di una manifestazione che sarà solo un'appassionata festa dello sport", ha commentato il prefetto.