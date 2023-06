Lecco-Foggia, Davide Di Marco dirigerà la finale di ritorno dei playoff

Sarà Davide Di Marco, della sezione di Ciampino, a dirigere la finale di ritorno dei playoff di serie C tra Lecco e Foggia, in programma domenica prossima alle 17.30. Di Marco è al quarto anno come direttore di gara in Lega Pro, in cui ha diretto 54 gare tra campionato, coppa Italia, supercoppa di Serie C, playoff e playout. Dati che certificano una esperienza nella categoria decisamente più sostanziosa rispetto a quella dell’ormai celebre e contestatissimo Bonacina.

Sono due i precedenti in stagione con i rossoneri, entrambi lontano dallo Zaccheria. Il primo è datato 2 aprile, nella gara tra Messina e Foggia (quella del ritorno di Delio Rossi sulla panchina rossonera, ndr), vinta 1-0 dai satanelli grazie al gol di Frigerio. Il più recente è di poco meno di venti giorni fa: Crotone-Foggia 2-2, gara valida per il ritorno del quarto turno dei playoff.

Negativo, invece, l’unico precedente stagionale con il Lecco (0-5 a Pordenone, il 6 novembre 2022). Ma gli incroci tra Di Marco e le due contendenti al quarto e ultimo posto disponibile per la serie B, non si fermano alla sola stagione in corso. Il fischietto capitolino ha diretto il Lecco due volte in serie D (stagioni 2016/17 e 2018/19) e altrettante in serie C nelle stagioni 2019/20 (Pistoiese-Lecco 0-0) e 2020/21 (Lecco-Piacenza 2-4). Risale alla scorsa stagione l’unico altro precedente con il Foggia (Paganese-Foggia 1-4).

Di Marco sarà coadiuvato dagli assistenti Federico Votta di Moliterno e Ivan Catallo di Frosinone. Marco Monaldi di Macerata sarà il quarto ufficiale.