Bjarkason illude, il Lecco rimonta e fa festa: fine dei sogni per il Foggia

In serie B ci va il Lecco. La squadra di Foschi batte il Foggia anche nella gara di ritorno, in una gara dall'andamento praticamente identico a quello della gara di andata. Anche al 'Rigamonti-Ceppi' i satanelli sono passati subito in vantaggio, salvo poi farsi rimontare dai lombardi. Non è bastato un primo tempo dominato nel gioco e nelle occasioni per dar corpo al vantaggio siglato da Bjarkason. Il resto, lo hanno fatto gli episodi: dal rigore cagionato da Ogunseye (realizzato da Lepore) ai due 'infortuni' di Dalmasso che hanno spianato la strada alla squadra di Foschi. Il Lecco raggiunge Catanzaro, Feralpi Salò e Reggiana riabbracciando la serie cadetta dopo mezzo secolo. Dovrà ancora attendere, invece, il Foggia, la cui corsa miracolosa si ferma in finale. Per la quarta volta nella sua storia. Il Lecco si aggiunge a Paternò, Avellino e Pisa, tra i giustizieri dei satanelli in una finale playoff. Epperò, l'epilogo amaro non cancella la grandezza del percorso di una squadra che è riuscita a trascinare nuovamente la piazza, ricordandole quanto è bello sognare.

PRIMO TEMPO – Il jolly rossonero si chiama Bjarki Bjarkason. Rispetto alla gara dello ‘Zac’, l’islandese scollina da una fascia a un’altra per sostituire lo squalificato Costa. È l’unico cambio che Rossi effettua, riconfermando anche Di Noia in cabina di regia con Frigerio e Schenetti mezzali. Foschi ritrova capitan Giudici, che si piazza sul versante destro con Lepore sul fronte opposto. Vale e tanto la carta islandese: Bjarkason impiega meno di quattro minuti per far esplodere il settore destinato ai tifosi rossoneri. Come all’andata, il Foggia la sblocca subito. E come all’andata, c’è lo zampino di Daniel Leo: è una sua sventagliata che mette Bjarkason nelle condizioni di calciare da buona posizione. Parità subito ripristinata, come voleva il Foggia per poter comandare il gioco, ma senza l’ansia della rimonta. Il predominio diventa presto assedio nudo e crudo. I rossoneri sono superiori in tutto e per tutto. Coprono meglio il campo, lavorano con i tempi giusti sulle corsie grazie alla perfetta sincronia dei quinti con le mezzali, mentre Di Noia detta i tempi e le incursioni. Anche le punte si muovono bene, con il solito Peralta imprevedibile a tutto campo e Ogunseye a fare il lavoro sporco con i fisici centrali del Lecco. I padroni di casa? Non pervenuti. Troppo passiva la squadra di Foschi, che neppure è in grado di sfruttare i ribaltamenti di fronte con le sue rapide punte, anche per una perfetta esecuzione delle preventive, da parte della difesa rossonera. C’è solo un neo nella prestazione degli ospiti: la concretezza. Perché un dominio così evidente sul campo meriterebbe ripetute certificazioni. E se sul diagonale di Schenetti al 12’ (perfetta imbucata centrale di Di Noia) è molto attento Melgrati, meno bene fa Ogunseye che spedisce da pochi metri oltre la traversa, un perfetto invito da sinistra di Bjarkason, imbeccato ancora una volta da Di Noia. L’ex Modena chiude come peggio non poteva un primo tempo generoso, ma infruttuoso, cagionando il rigore (concesso dopo revisione del var) che Lepore trasforma. Il primo tempo si conclude come era iniziato, con il Lecco virtualmente in serie B e il Foggia carico di rimpianti.

SECONDO TEMPO – Un dato è evidente quasi da subito. II Foggia del primo tempo ha speso tante energie soprattutto atletiche, il che impedisce ai rossoneri di dominare con la stessa continuità. Il che gioca tutto a vantaggio del Lecco e della sua strategia attendista. La squadra di Foschi può anche, di tanto in tanto, mettere il becco fuori dalla tana. La prima conclusione è di Buso, che trova la deviazione di Kontek. La manovra del Foggia non è più fluida come servirebbe. Rossi prova a cambiare qualcosa, inserendo Beretta per Ogunseye e Vacca per Di Noia. Foschi risponde con Lakti, Mangni e Zambataro. I primi due, saranno decisivi. Rossi le prova tutte, finanche il cambio di modulo quando decide di inserire anche Petermann per uno stremato Frigerio, passando al 4-3-2-1 con Iacoponi e Bjarkason in appoggio a Beretta. Il gol, però, lo segna il Lecco, nel più beffardo dei modi. Dalmasso pasticcia due volte su un tiro di Mangni, Lakti può realizzare il più facile dei tap in. L’estremo difensore argentino è ancora protagonista in negativo anche nell’azione del 3-1 di Lepore, sbagliando i tempi dell’uscita e facendosi beffare dall’ex Lecce. Fine dei giochi. Fine dei sogni. Ancora una volta i playoff si rivelano il peggior nemico dei rossoneri.

Lecco-Foggia 3-1: il tabellino

LECCO (3-5-2) Melgrati; Celjak, Battistini (38’st Stanga), Bianconi; Giudici, Girelli (22’st Zambataro), Galli (19’st Lakti), Zuccon, Lepore; Buso (22’st Mangni), Pinzauti (39’st Tordini). A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Scapuzzi, Martorelli, Ilari, Cusumano, Bunino. Allenatore: Foschi

FOGGIA (3-5-2) Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio (27’st Iacoponi), Di Noia (14’st Vacca), Schenetti, Bjarkason; Peralta (27’st Petermann), Ogunseye (12’st Beretta). A disposizione: Raccichini, Nobile, Thiam, Di Pasquale, Markic, Odjer, Capogna, Rutjens. Allenatore: Rossi

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti: Votta di Moliterno – Catallo di Frosinone

Quarto ufficiale: Monaldi di Macerata

Var: Marini di Roma 1 – A Var: Longo di Paola

Marcatori: 4’pt Bjarkason (F), 34’pt rig. Lepore (L), 32’st Lakti (L), 43’st Lepore (L)

Ammoniti: Buso (L), Frigerio (F), Beretta (F), Mangni (L), Zambataro (L), Schenetti (F), Garattoni (F)