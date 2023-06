Il Foggia chiude la stagione con 3 squalificati e 1500 euro di multa: un turno anche per mister Rossi

Quattro squalificati e 1500 di multa alla società. È l'ultimo beffardo provvedimento del Giudice Sportivo, in seguito alla gara persa dal Foggia a Lecco. La sanzione al club arriva "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica". Nello specifico, si evidenzia il lancio di tre fumogeni all'ingresso delle due squadre, di un petardo di notevole potenza al 4' del primo tempo, di un accendino al 24' del primo tempo, tre bottigliette di plastica al 33' del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco al 35' del primo tempo, uno nel corso della gara e un altro al 43' del secondo tempo sul terreno di gioco. Inoltre, si segnala il lancio di quattro petardi sul terreno di gioco al 44' della ripresa e di un bicchiere di plastica semipieno al 49' del secondo tempo. Multato anche il Lecco (800 euro) per il lancio di fumogeni all'ingresso delle due squadre, di un fumogeno e un bicchiere di plastica semipieno al 35' del primo tempo, e di un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di gioco al 49'.

Salteranno la prima giornata del prossimo campionato ben cinque giocatori, tutti in diffida e ammoniti nel corso del match. Si tratta dei rossoneri Beretta, Frigerio e Garattoni e dei lecchesi Buso e Mangni. Salterà una gara anche Delio Rossi, espulso in seguito al terzo gol realizzato dal Lecco "per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell’Assistente Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica ed entrava sul terreno di gioco toccando il pallone prima che questo uscisse dal terreno di gioco. Mentre l’Arbitro si avvicinava alla panchina, calciava un pallone verso la sua panchina per dissentire nei confronti di una decisione dell’Assistente Arbitrale n. 1 (r. Assistente Arbitrale n.1)".