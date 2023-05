Playoff Serie C, sarà il Potenza l'avversario del Foggia allo 'Zaccheria'

Sarà il Potenza l’avversario del Foggia nel secondo turno dei playoff del girone C. È il verdetto emerso al triplice fischio delle tre gare del primo turno disputatesi questa sera. La squadra di mister Raffaele ha avuto la meglio nel derby contro il Picerno grazie a un gol del centrocampista scuola Inter Steffè al 35’ della ripresa. La sfida di Picerno è l’unica, tra le nove dell’intera serie C, nella quale il fattore campo (che consentiva alla squadra di casa di passare il turno anche in caso di pareggio) è stato sovvertito.

In virtù dei contestuali successi di Monopoli e Audace Cerignola, il Potenza affronterà il Foggia essendo la peggiore classificata tra le tre nella regular season. Si giocherà domenica 14 maggio con orario di inizio che sarà reso noto nella giornata di domani. Per quel che concerne gli altri risultati, nel girone A passano il turno il Padova (vittorioso 1-0 sulla Pergolettese), la Virtus Verona (3-0 al Novara dell’ex Foggia Marchionni) e il Renate (0-0 con l’Arzignano); nel girone B basta un pari al Gubbio (1-1 con la Recanatese); stesso risultato per l’Ancona che però si salva dall’eliminazione al 95’ con un gol di Mondonico (1-1 il punteggio finale con la Lucchese), mentre il Pontedera ha superato il Rimini 2-1. Nel girone C, come detto, il Cerignola ha superato la Juve Stabia 3-0 e affronterà il Monopoli, vittorioso in casa con il Latina.

Risultati del Primo turno playoff Gironi

Girone A

Padova-Pergolettese 1-0: 26’st Liguori

Virtus Verona-Novara 3-0: 4’pt, 2’st Fabbro, 34’pt Tronchin

Renate-Arzignano 0-0

Girone B

Gubbio-Recanatese 1-1: 32’pt Di Stefano (G), 8’st Giampaolo (R)

Pontedera-Rimini 2-1: 4’pt Nicastro (P), 10’pt Cioffi (P), 34’pt Santini (R)

Ancona-Lucchese 1-1: 37’st Romero (L), 50’st Mondonico (A)

Girone C

Audace Cerignola-Juve Stabia 3-0: 15’pt Capomaggio, 28’pt Tascone, 47’st Achik

Picerno-Potenza 0-1: 35’st Steffè

Monopoli-Latina 1-0: 36’st Starita

Secondo turno playoff gironi

Girone A

Pro Sesto-Renate

Padova-Virtus Verona

Girone B

Carrarese-Ancona

Gubbio-Pontedera

Girone C

Foggia-Potenza

Audace Cerignola-Monopoli