Playoff, inizia la fase nazionale: il Foggia sorteggiato con la Virtus Entella

Si sono svolti stamani i sorteggi del primo turno dei playoff nazionali. Dieci le squadre partecipanti, ovvero le sei formazioni vincitrici della seconda fase dei playoff gironi (Pescara, Foggia, Triestina, Monopoli, Juventus U23 e Virtus Entella) che raggiungeranno le terze classificate dei tre gironi durante la regular season (Feralpisalò, Cesena e Palermo) oltre al Renate, quarta classificata nel girone A in sostituzione del Padova (che ha vinto la Coppa Italia, ma entrerà in gioco nella fase successiva essendo arrivata seconda in classifica).

Per il Foggia sarà sfida con la Virtus Entella, alla quale ieri è bastato un pareggio in casa contro l'Olbia per staccare il pass per le fasi nazionali. Come prevede il regolamento, la gara di andata si giocherà in casa della squadra peggio classificata. E quindi, domenica 8 maggio sarà sfida allo 'Zaccheria', mentre giovedì 12 si svolgerà la gara di ritorno. In caso di parità al termine dei 180', passerà la squadra che ha ottenuto un migliore piazzamento nella regular season.

Gli accoppiamenti

Pescara-Feralpisalò

Entella-Foggia

Palermo-Triestina

Cesena-Monopoli

Renate-Juventus U23